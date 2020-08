An die Stifte, fertig, los!

Um auch den kleinen Kunden etwas zu bieten, wurde die belebte Gewinnspielrally anders gestaltet. Die Künstlerin Christina Weise hat drei unterschiedliche Bastelbögen entworfen. Diese werden in den Geschäften an die Kinder verteilt und stehen auf der MY-Seite zum Download zur Verfügung. Die Kinder werden aufgefordert, ihre fertigen Bastelarbeiten bis Samstag, 29. August in der Touristeninfo abzugeben und erhalten dafür eine kleine Überraschung. Die gebastelten Blumen und Bienen werden in sechs Schaufenster im Innenstadtbereich dekoriert. In diesen Fenstern finden sich am Samstag, 5. September, kleine Rätsel. Diese müssen mit Hilfe eines Lauf/-Rallyezettels gelöst werden und in die Losbox in der Touristeninfo geworfen werden. Unter allen Teilnehmern werden tolle Preise verlost!