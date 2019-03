Arbeitsmarkt entspannt sich

Die saisonbedingte Talfahrt am Arbeitsmarkt sei damit früh gestoppt worden, was auch dem mäßigen Frost dieses Winters und den milderen Temperaturen seit Monatsmitte geschuldet sei, erklärt Peter Hahn, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen. „Vor allem die witterungsabhängigen Branchen wie Bau oder Straßenbau konnten zuletzt uneingeschränkt arbeiten. In Hotel- und Gastgewerbe richtet sich die Saison dagegen eher nach dem Kalender als nach dem Wetter, weshalb hier erst vor Ostern mit einem deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit zu rechnen ist.“ Erfreulich sei das nach wie vor gute Abschneiden im Vorjahresvergleich, denn dies weise darauf hin, dass die Konjunktur in der Region trotz weltweit zunehmender Risiken für die Wirtschaft nach wie vor stabil sei.

Im Sozialgesetzbuch (SGB) wird die Arbeitslosigkeit in zwei verschiedenen Rechtskreisen behandelt: Das SGB III regelt die Absicherung über die Arbeitslosenversicherung und ist somit maßgeblich für all jene Menschen, die in der Regel noch nicht länger als ein Jahr arbeitslos sind und von den Arbeitsagenturen betreut werden. Die Grundsicherung (Hartz IV) ist im SGB II geregelt und betrifft jene Arbeitslosen, die vom Jobcenter betreut werden.

Im MYK-Kreis ging die Zahl der Arbeitslosen nach SGB III in den letzten vier Wochen um 60 auf 2.270 zurück. Das sind 104 weniger als im Februar 2018. Im SGB II werden zum Monatsende 1.912 Arbeitslose gezählt – 2 weniger als im Januar und 248 weniger als vor einem Jahr.

Der Zahl der Arbeitslosen steht jene der offenen Stellen gegenüber. Dem Arbeitgeberservice der Agentur wurden in den letzten vier Wochen aus der Stadt 614 und aus dem Landkreis 525 zusätzliche Stellen gemeldet. Damit zählt die Agentur in Koblenz 2.005 und in der Region 2.433 unbesetzte Stellen.