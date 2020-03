Bauarbeiten in Mayen-Hausen

Erneuter Einbruch in Bäckereifiliale

Hillesheim. Zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit wurde eine Bäckereifiliale in Hillesheim von Einbrechern heimgesucht. Am frühen Samstagmorgen, 28. März, wurde festgestellt, dass es in einer Bäckereifiliale in der Wallstraße in Hillesheim zu einem erneuten Einbruch kam. Der oder die unbekannten Täter hebelten mehrfach an einer Seitentür des Gebäudes. Die Täter…