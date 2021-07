Benefizkonzert mit Django Reinhardt

Der Koblenzer Musiker Django Reinhardt startete 2017 einen neuen Teil seiner musikalischen Karriere. Nach inzwischen 50 Jahren auf der Bühne hat sich Django Reinhardt für einen neuen, eigenen musikalischen Stil entschieden.

In den vergangenen Jahrzehnten sammelte er sehr viele schöne Erfahrungen bei seinen Konzerten mit Welthits bis hin zu mehrfach ausverkauften Hallen, zum Beispiel mit der Rheinischen Philharmonie und anderen Orchestern.

Seine neuen Konzerte gibt Django Reinhardt seit zwei Jahren unter „DJANGO REINHARDT- ZURÜCK ZUM SWING“. Es ist die Musik seiner Väter, zu der er zurückkehrte.

Die neue Musik von Django Reinhardt ist SWING in deutscher Sprache und besteht aus eigener Musik und eigenen Texten. Diese wurden eigens für ihn komponiert und arrangiert.

Django Reinhardt ist einer der Söhne des Musikers Daweli Reinhardt, der Sologitarrist und Mitbegründer des berühmten Schnuckenack Reinhardt-Quintets war.

Aber der Sänger Reinhardt ist noch viel mehr. Django Reinhardt ist der Integrationsbeauftragte des Landes Rheinalnd-Pfalz für Sinti und Roma. Aus seinem Büro in Koblenz begleitet er seine Landsleute bei vielen wichtigen Fragen des Lebens. Für seinen Einsatz um Sinti und Roma wurde Django Reinhardt in diesem Jahr von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Mit seinem Benefizkonzert am 18. August, 20 Uhr, auf der Bühne der Mayener Burgfestspiele, bleibt Django Reinhardt seiner Lebensdevise treu, immer wieder für Menschen in Not da zu sein.

Der Bürgermeister der Stadt Mayen, Bernhard Mauel, heißt Django Reinhardt herzlich willkommen. „Wir freuen uns sehr über die Bereitschaft von Herrn Reinhardt hier in Mayen ein Benefizkonzert zugunsten der Hochwasseropfer zu geben. Natürlich hoffen wir auf ein ausverkauftes Konzert und viele Spenden“, so der Bürgermeister.

Der Ticketpreis beträgt auf allen Plätzen 25 Euro. Die gesamten Einnahmen kommen den Opfern des Hochwassers zugute.

Tickets für das Benefizkonzert am 18. August gibt es bei Bell Regional Touristikcenter, Rosengasse 5, 56727 Mayen - Telefon: 0 26 51/ 49 49 42, E-Mail: tickets@touristikcenter-mayen.de oder über die Homepage der Burgfestspiele www.burgfestspiele-mayen.de.