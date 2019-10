Beste Stimmung beim Festival der Magier und Hexen

Mayen. Am letzten Oktober-Samstag kann es in Mayen nur eines geben: das Festival der Magier und Hexen.Auch in diesen Jahr war das ganz besondere Event wieder sehr gut besucht. Bei spätsommerlichem Wetter strömten große und kleine Freunde der Magie in die Mayener Innenstadt. Ein Highlight war wieder das große Kürbisschnitzen. Binnen kürzester Zeit…

