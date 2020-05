Betrunkener Lkw-Fahrer gestoppt

Am Montag, 18. Mai, gegen 15 Uhr, erhielt die Polizei Mayen einen Zeugenhinweis auf einen in Schlangenlinien fahrenden Tanklastzug. Der Lkw befuhr die B 262 von Mendig kommend in Richtung Mayen und touchierte (etwa in Höhe der Ortslage Kottenheim) die rechte Leitplanke. Der Fahrzeugführer setzte trotz des Unfalls seine Fahrt fort und wechselte an der Anschlussstelle Mayen, Polcher Straße auf den Zubringer der B 262 in Richtung A 48, wo er in Richtung Trier auf die A 48 auffuhr.

Die nacheilenden Polizeibeamten der Polizeiinspektion Mayen konnten den Lkw mit Tanksilo-Auflieger schließlich auf der Raststätte Elztal kontrollieren. Bei dem Fahrzeugführer handelte sich um einen 58-jährigen Fahrzeugführer aus Duisburg der angab, in Richtung Völklingen unterwegs zu sein. Von einem Verkehrsunfall wolle er nichts bemerkt haben. Bei dem Fahrzeugführer, der augenscheinlich deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,86 Promille. Im Führerhaus des Lkw wurden zudem zwei geleerte Flaschen mit hochprozentigem Alkohol entdeckt.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Lkw wurde verschlossen und der Schlüssel in Verwahrung genommen. Dem Beschuldigten wurde auf der Polizeiinspektion Mayen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Der Tanklastzug hattekein Gefahrgut, sondern Quarzsand geladen. Die Spedition musste sich um einen Ersatzfahrer kümmern. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.