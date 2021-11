Bombenfund in Mayen - Entschärfung am Samstag

Impfmöglichkeiten in Cochem-Zell im Dezember

Cochem. Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht im Dezember an insgesamt acht Tagen Halt im Landkreis Cochem-Zell. Darüber hinaus werden durch den Landkreis in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden an verschieden Tagen und Standorten weitere Impfstellen eingerichtet.

