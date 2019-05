Klohäuschen in der Nahe versenkt

Bad Kreuznach Stadt. In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, der sogenannten "Hexennacht", wüteten unbekannte Täter in Bad Münster am Stein-Ebernburg an der dortigen "Kuna-Aue" und versenkten unter anderem ein Klohäuschen in der Nahe.