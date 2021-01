Brand in Nachtsheim: Sechs Verletzte

Perspektive für alle Trierer Karnevalsfreunde

Stadt Trier. Michael Molitor und Bianca Degen von der KG Trier-Süd 1923 werden in der Karnevalssession 2021/22, die traditionell wieder am 11.11. beginnen soll, das Prinzenpaar der Stadt Trier sein.

