Bruderschaftstag der St. Matthias-Bruderschaft Mayen

Alljährlich feiert die St.-Matthias-Bruderschaft Mayen (SMB MY) zum Festtag ihres Patrons ihren „Bruderschaftstag". Auch dieses Mal findet zum Matthias-Gedenktag ein feierlicher Festgottesdienst am Freitag, 26. Februar, 18.30 Uhr, in der Mayener St.-Clemens-Kirche. Hierzu lädt die SMB ein. Teilnahme nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 0 26 51 / 7 62 60 oder per E-Mail: pfarrbuero@st-clemens-Mayen.de.

„Das sonst übliche Beisammensein im Pfarrzentrum zur Jahres-Hauptversammlung müssen wir leider Corona-bedingt auf einen späteren Zeitpunkt verschieben", so SMB-Brudermeister Rolf Keuser mit der Hoffnung auf ein baldiges Miteinander auch bei weiteren SMB- Aktivitäten, die kürzlich bei einer Video-Konferenz des SMB-Vorstandes ideenreich thematisiert wurden.