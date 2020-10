Kontrolltag: Maskenpflicht

Insgesamt kontrollierten die Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Koblenz 547 Personen, davon 28 in Mayen. Kontrollgrund war in den meisten Fällen, dass die Mund-Nasen-Bedeckung an den vorgeschriebenen Örtlichkeiten nicht oder nicht richtig getragen wurde. Es wurden 417 Verstöße polizeilich festgestellt, davon elf in Mayen. Auffallend bei den Kontrollen war, so die Polizei, dass an Bushaltestellen viele die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung nicht trugen und scheinbar auch nicht wussten, dass dort eine Maskentragepflicht besteht.

Foto: Archiv