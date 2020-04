Bürgermeisterin aus Godalming zu Besuch

Sie überreichte Oberbürgermeister Wolfgang Treis und Uwe Hoffmann für die jahrelange Städtepartnerschaft und die damit verbundene Freundschaft eine englische Strauchrose mit dazugehöriger Gedenktafel.

Die Strauchrose, auch genannt „Gertrude Jekyll“ und die Gedenktafel mit der Aufschrift „In recognition oft the continuing tripartite friendship links between Mayen, Joigny and Godalming. Penny Rivers Mayor of Godalming 2020“ wurde im Rosengarten, unweit des Eifelmuseums, eingepflanzt.

Eine schöne Geste der Partnerstadt Godalming, über die sich Oberbürgermeister Wolfgang Treis sehr freute.