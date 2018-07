Burgfestspiel-Team rettet Vorstellungen

Für den kurzfristig an einer Mandelentzündung erkrankten Marius Schneider, der den Piccolo in der Operette „Im weißen Rössl“ spielt, sprang Ris kurzerhand selbst ein. Nach einem nicht nur witterungsbedingt heißen Probentag spielte er am 26. und 27.7. den quirligen Lehrjungen vom Wolfgangsee, so dass beide Vorstellungen wie geplant stattfinden konnten.

Am Sonntag sprang dann das Ensemblemitglied Jan Nicolas Bastel für Marius Schneiders zweiten Part als Mogli in „Das Dschungelbuch“ ein und rettete so ebenfalls diese ausverkaufte Vorstellung.

Aber nicht nur Daniel Ris und Jan Nicolas Bastel, sondern alle Beteiligten hinter und auf der Bühne haben für diese besonderen Vorstellungen alles gegeben und gezeigt was für ein starkes Team sie sind. Dafür wurden sie denn auch vom Publikum mit besonders herzlichem Applaus beschenkt.

Tickets für die Burgfestspiele Mayen gibt es bei Bell Regional, Touristikcenter, Rosengasse 5 in Mayen oder über die Ticket-Hotline unter: 0 26 51 / 49 49 42 auf der Homepage www.burgfestspiele-mayen.de oder unter tickets@touristikcenter-mayen.de

Foto:Burgfestspiele