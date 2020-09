CDU spricht keine Wahlempfehlung aus

Hier wird Weltklasse produziert

Kail. Hubertus Vallendar stellt in seiner Brennerei in Kail seit Jahrzehnten Destillate von außergewöhnlicher Qualität her. Das wird ihm immer wieder mit der Verleihung der "World Spirits Awards" attestiert – in diesem Jahr als Krönung sogar für sein Lebenswerk.

