Christian Weiß übernimmt die Voba-Geschäftsstelle

Geilen war seit 1989 für die Volksbank tätig, darunter 20 Jahre als Leiter der Filiale am Verwaltungssitz der Bank. „Bernd Geilen war über viele Jahre hinweg das Gesicht unserer Geschäftsstelle Mayen. Wir danken ihm für seinen engagierten Einsatz für unsere Mitglieder und Kunden und wünschen ihm alles Gute für seinen Ruhestand. Seinem Nachfolger Christian Weiß wünschen wir in einen guten Start in der St.-Veit-Straße“, erklärt Oliver Engels, Direktor des Regionalmarktes MayenRhein bei der Volksbank RheinAhrEifel.

Bernd Geilen schloss 1975 seine Ausbildung zum Bankkaufmann ab und war im Anschluss bis 1989 in Mayen und Mendig als Kundenberater tätig. Im Juli 1989 startete er bei der Volksbank RheinAhrEifel. Zwischen 1990 und 2001 leitete er in Mayen den Schalterbereich der Volksbank, im Anschluss übernahm der Privatkundenberater die Geschäftsstellenleitung.

Christian Weiß absolvierte nach dem Abitur 2011 eine Ausbildung zum Bankkaufmann, die er 2014 abschloss. Im Anschluss nahm er ein Studium zum Bankfachwirt in Mainz auf. Es folgte ein weiteres Studium zum Betriebswirt in Koblenz. 2020 begann Christian Weiß ein Studium zum Bachelor of Arts in Betriebswirtschaft. Bis Ende 2018 war er als Privatkundenberater in Mayen tätig. Seit dem 1. Januar 2019 arbeitet er als Privatkundenberater für die Volksbank RheinAhrEifel. Zum 1. März 2021 folgte der Wechsel in die Filialleitung.