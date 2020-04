jk 09. April 2020 Artikel teilen





Corona-Ambulanz an Ostern geöffnet

Mayen. In der Sporthalle Weiersbach in Mayen werden die Patienten an Karfreitag von 10 bis 15 Uhr, sowie an Ostersamstag, Ostersonntag und Ostermontag von 13 bis 15 Uhr behandelt.