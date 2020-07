Corona-Ambulanz wird geschlossen

Mehrener Kriminalfall bei "Aktenzeichen XY... gelöst"

Mehren. 2005 wurde in Mehren ein 54-Jähriger angegriffen und getötet. Elf Jahre später wurden drei Personen in diesem Fall zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Am morgigen Mittwoch wird der Fall in einer Sondersendung von "Aktenzeichen XY... gelöst" über aufgeklärte Kriminalfälle noch einmal vorgestellt.