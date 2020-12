Corona-Ambulanzen über die Feiertage geöffnet

http://www.seefels.at/?essay-on-my-early-life in UK at cheap cost. Our editors proofread your dissertation. Proofreading starts at ?0.010 per word. Ready within 24hrs. Already proofread 30,000+ dissertations. Die Corona-Ambulanzen in Mayen und Koblenz haben über Weihnachten und Silvester, wie folgt geöffnet:

Corona-Ambulanz Mayen:

24. Dezember: 12 – 14 Uhr

25. Dezember: geschlossen

26. Dezember: 10 – 12 Uhr

27. Dezember: geschlossen

28. Dezember: 11 – 15 Uhr

29. bis 31. Dezember: 12 – 14 Uhr

1. Januar: geschlossen

2. Januar: 10 – 12 Uhr

3. Januar: geschlossen

4. Januar: 11 – 15 Uhr

Für die Tage, an denen die Corona-Ambulanzen geschlossen sind, ist die medizinische Versorgung durch den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz sichergestellt. Wer genau in welcher Region in der Zeit um Weihnachten und Neujahr die Versorgung übernimmt, ist ab dem 23. Dezember, 17 Uhr unter www.kv-rlp.de/396666 zu finden.

Hotlines:

Die Hotline des Landes Rheinland-Pfalz (0800 575 81 00) ist bei Fragen rund um das Coronavirus während Weihnachten und Neujahr wie folgt erreichbar:

21. – 23. Dezember: 8 – 18 Uhr

24. – 27. Dezember: 10 – 16 Uhr

28. – 30. Dezember: 8 – 18 Uhr

31. Dezember – 3. Januar 2021: 10 – 16 Uhr

Die Hotline der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz ist wochentags (außer an Feiertagen) von 9 bis 13 Uhr sowie an Heiligabend, dem ersten Weihnachtstag und Silvester von 10 – 13 Uhr erreichbar.