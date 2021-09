Das "Stadtradeln" ist gestartet

Hintergrund der Aktion, die noch bis zum 26. September terminiert ist und der man jederzeit beitreten kann, ist, dass Deutschland sich das Ziel gesetzt hat bis 2030 den CO2 Ausstoß um 65 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. "Das Zwischenziel, eine CO2 Reduktion um 40 Prozent bis 2020 wurde nur durch die Folgen der Corona Pandemie erreicht. Ein wesentlicher Grund für den grundsätzlich zu langsam sinkenden CO2 Ausstoß ist der Verkehrssektor. Aufgrund des seit 1990 deutlich gestiegenen Verkehrsaufkommens, konnte im Sektor Verkehr bisher trotz aller Innovationen keine nennenswerte CO2 Einsparung realisiert werden. Zur Erreichung der weiteren Klimaschutzziele ist es unabdingbar, dass der Verkehrssektor ebenfalls erheblich CO2 reduziert. Die Aktion Stadtradeln setzt an diesem Punkt an, indem die Nutzung des Fahrrads für alltägliche Fahrten in diesem Zeitraum besonders beworben wird. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden eingeladen, möglichst viele Alltagsstrecken mit dem Fahrrad zurückzulegen. Der Gedanke dahinter ist, dass die Teilnehmer in dem Zeitraum Strecken identifizieren, die sich gut mit dem Rad zurücklegen lassen, aber bisher mit dem Pkw zurückgelegt worden sind. Dadurch, dass solche Strecken auch nach Abschluss der Kampagne weiter mit dem Rad zurückgelegt werden, kann der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen langfristig gesteigert werden", so Mayens Oberbürgermeister Dirk Meid und Helge Lippert, Klimaschutzmanager der Stadt Mayen.

Teilnehmen können alle Personen die in Mayen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch)Schule besuchen. Es reicht wenn eine Bedingung erfüllt ist. Weitere Informationen unter: www.stadtradeln.de/mayen

Foto: Walz