Der Lukasmarkt läuft

Zum Start in die mehr als 600 Jahre währende Markttradition fand in der Aula der Dachdeckerfachschule ein Wirtschaftsempfang statt. Oberbürgermeister Wolfgang Treis konnte rund 130 Gäste aus Wirtschaft., Politik und Gesellschaft begrüßen. In seiner Ansprache ging er auf laufende und geplante Projekte in Stadt und Verwaltung ein. Ehrengast des Empfangs war Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran, Präsident der Hochschule Koblenz. Er beleuchtete in seinem Vortrag die "Zukunftsperspektiven akademischer Bildung im nördlichen Rheinland-Pfalz". Darüber hinaus war es im vorbehalten den obligatorischen Fassanstich durchzuführen.

Fotos: Pauly

www.mayen.de