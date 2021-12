Der neue Spielzeitleporello ist da!

In den fünf Eigenproduktionen und in zahlreichen Exxtras – Gastspielen, Konzerten, Comedy-Veranstaltungen etc. – geht es um Menschen und Geschichten, die bewegen und im besten Sinne des Spielzeitmottos dazu herausfordern, die eigene Perspektive immer wieder kritisch zu hinterfragen und dem Gegenüber mit Empathie und Respekt zu begegnen. „Querköpfe“ nehmen so eine wesentliche Funktion in unserer Gesellschaft wahr und sind ein ganz bewusster Gegenentwurf zu den selbsternannten Querdenkern unserer Zeit.

Das komplette Programm der Festspiele 2022 ist ab jetzt im neu gestalteten Leporello nachzulesen. Neben kurzen Beschreibungen aller Produktionen, Gastspiele und Exxtras enthält der Leporello eine Übersicht über die Spielzeit, in der alle Vorstellungen auf einen Blick zu finden sind. Und das Beste: Der Leporello passt in jede Hosentasche!

Papierfrei geht´s natürlich auch: Als PDF-Download gibt es den Leporello auf der ebenfalls neu gestalteten Homepage der Burgfestspiele unter der Rubrik „Downloads“. Die Homepage wird pünktlich zum Beginn des Kartenvorverkaufs am 14. Dezember online gestellt.

Wir freuen uns auf einen wunderbaren Theatersommer voller mitreißender Veranstaltungen für große und kleine Zuschauende!

Wer sich Tickets für die Burgfestspiele reservieren möchte kann dies ab Dienstag, 14. Dezember, bei Bell Regional Touristikcenter in der Rosengasse 5 in 56727 Mayen, unter der Ticket-Hotline: 0 2651 / 49 49 42 oder auch per Mail an tickets@touristikcenter-mayen.de. Informationen zum Programm der Festspiele gibt es unter www.burgfestspiele-mayen.de.