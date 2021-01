Der SchlÃ¼ssel zum GlÃ¼ck

Basic steps in writing an essay. Although there are some basic steps to writing an assignment, Persuasive Essay About Community Service is not a linear process. You might work through the different stages a number of times in the course of writing an essay. For example, you may go back to the reading and notetaking stage if you find another useful text, or perhaps to reread to locate specific information. Possible steps Das vorweihnachtliche Gewinnspiel der MY-Gemeinschaft litt zwar auch unter Corona und dem damit verbundenen Lockdown, aber mehr als 20.000 verkaufte Lose zeigten doch, dass sich die Mayener Gewerbetreibenden auf ihre treuen Kundinnen und Kunden verlassen konnten.

Das neue Jahr hat für Karola Hennerici so begonnen, wie das alte endete. Am Heiligen Abend wurde eines ihrer Lose gezogen und machte sie damit zur Gewinnerin eines nigelnagelneuen "Peugeot 108", der ihr jetzt im "Autohaus Nett" übergeben wurde. Mit dabei war ihr Mann Rolf, der insgesamt 100 Lose gekauft und mit den Namen seiner Lieben versehen hatte. "Das war doch ein tolles Weihnachtsgeschenk", flachste der Mayener. Hennerici ist aber auch ein Beispiel für die Unterstützung, die der MY-Gemeinschaft entgegengebracht wurde. "Wir haben gemerkt, dass uns die Menschen in der Region unterstützen wollten. Wir konnten ja nicht wie gewohnt unsere Engel in der Innenstadt losschicken und mit dem Lockdown fielen ja auch fast alle unsere Mitgliedsbetriebe als Verkaufsstellen weg", fasste Jürgen Nett vom Vorstand der MY-Gemeinschaft seine Eindrücke zusammen.

Foto: Pauly