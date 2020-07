Die Burgfestspiele Mayen melden sich zurück

Im Rahmen der Aktion »Mayen blüht« wurde das Oktogon zur Open Air-Bühne für Marty Jabara, dem musikalischen Leiter von »Der Kleine Horrorladen« und »The Rocky Horror Show«, und Musicaldarstellerin Wiebke Isabella Neulist. Exklusiv für drei Mal 25 Theaterfreunde wurde ein Bereich auf dem Marktplatz eingefriedet, damit alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden konnten.

Intendant Daniel Ris war, bevor die ersten Akkorde angeschlagen wurden, die freudige Spannung direkt anzumerken. »Wir waren sofort ausverkauft, obwohl wir den Termin erst spät angekündigt haben«, so Ris. »Die Leute haben wirklich schnell reagiert.« Da keine Proben zur Festspielsaison stattfanden, war es für Ris am einfachsten, auf Musikalisches zurückzugreifen. »Das war am einfachsten zu proben«, bringt es Ris auf den Punkt. Herausgekommen ist ein rund halbstündiges Programm vom Feinsten, moderiert vom Intendanten persönlich. Bereits zum ersten Termin um 11 Uhr hatten sich nicht nur die angemeldeten Theaterfans eingefunden, sondern auch zahlreiche Passanten blieben stehen und verfolgten das muntere musikalische Treiben. Und dies konnte sich sehen lassen: An die erfolgreiche Saison 2019 erinnerte »Science-Fiction« aus »The Rocky Horror Show«.

Es folgten weitere Musical-Hits, einmal aus »Chicago«, »All that Jazz« und aus »Wicked« »Frei und schwerelos«. Das Programm wurde unterbrochen durch die Verlosung eines 50-Euro-Gutscheins. Die Gewinnerin kann ihn in der Mayener Gastronomie einlösen. Im zweiten Teil wurde Lust auf die ins Jahr 2021 verschobene Festspiel-Saison gemacht. Spanisches Feeling kam mit den beiden Titeln »Séguidilla« und »Habanera«, beide aus »Carmen«, auf. Daniel Ris verriet, dass die Sängerin leidenschaftliche Pole-Tänzerin ist und es im nächsten Jahr auch auf der Bühne zeigen wird.

Vor dem spanischen Part wandelte Wiebke Isabella noch eindrucksvoll auf Edith Piafs Spuren. – mit »La vie en rose«. Mit viel Applaus bedankte sich das Publikum bei den Akteuren und Daniel Ris konnte sehr zufrieden sein. »Es war toll«, äußerte er sich im Gespräch mit dem WochenSpiegel. »Um 11 Uhr hatten wir schon volles Haus. So kannte ich es bisher zum Beispiel beim Familientag noch nicht.«

Doch bei diesem Auftritt allein sollte es nicht bleiben, gab er einen Ausblick. Am Freitag, 21. August wird es um 19 Uhr ein Live-Streaming-Event bei »Concept Event« in Koblenz, auf Einladung der »MY-Gemeinschaft« geben. »Auch wieder eine Premiere«, freut sich Ris darauf, sich mit seinem Ensemble auch in Corona-Zeiten dem treuen Publikum zeigen zu können.

Wer den Intendanten alleine sehen möchte, hat dazu Gelegenheit am Sonntag, 23. August, wenn er um 14 Uhr zur literarischen Wanderung auf dem Traumpfädchen »Sayner Aussichten« einlädt. Hierbei stellt er seine ganz persönliche Auswahl von Märchen vor. Tickets: Bell Regional Touristikcenter, 0 26 51 / 49 49 44.