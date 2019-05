Die St. Matthias-Bruderschaft pilgert wieder

Die Pilgerstrecke, die an drei Tagen 180 bis 200 Pilger unter die Füße nehmen, führt über die Höhen und Täler der Eifellandschaft. 25 Pilgerinnen und Pilger sind in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Das Leitwort wird den Teilnehmern unterwegs in Meditationen näher gebracht, so der Ehenbrudermeister Heinz Schäfer. Viele Kapellen, Bildstöcke und Kirchen sind auf dem Pilgerweg Anlaufstellen. Der Abschluss-Gottesdienst in der Basilika St. Matthias in Trier - mit dem Präses der Bruderschaft Pastor Matthias Veit - wird musikalisch von der Blaskapelle Langenfeld begleitet.

