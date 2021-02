Digitale Berufstage

Exercises In Critical Thinking - professional writers, top-notch services, timely delivery and other benefits can be found in our academy writing help get a Gerade in der aktuellen Zeit ist es für viele Schulabsolventen und -absolventinnen schwierig sich über potenzielle Arbeitgeber zu informieren und deren Ausbildungs- und Studienangebote für sich zu entdecken. Eine gute Möglichkeit dem abzuhelfen bietet das Konzept der „Digitalen Berufstage“, das in Kooperation mit dem Startup „FindMe!“ nun online eine Möglichkeit zur Ausbildungs- und Studienplatzsuche gibt.

Über eine eigens hierfür konzipierte App haben die Auszubildenden von morgen die Möglichkeit potentielle Arbeitgeber auf digitalem Wege zu erreichen, sie kennenzulernen und mit ihnen zu kommunizieren.

Als Mitglied des Arbeitskreises SCHULEWIRTSCHAFT ist auch das Finanzamt Mayen der Einladung zur Teilnahme gefolgt und hat einen Image-Film über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vor Ort gedreht.

Neben dem Vorstellungskurzfilm wird zudem eine Chat-Möglichkeit mit dem Finanzamt geboten sowie „Live-Sprechstunden“, in der nochmal die verschiedenen Möglichkeiten der Ausbildung und des Studiums in der Finanzverwaltung angesprochen werden und Fragen gestellt werden können. Über die App „FindMe!“ können Interessenten am Montag, 15. Februar, ab 15 Uhr, und Dienstag, 16. Februar, ab 16 Uhr an der Sprechstunde teilnehmen. Zudem wird am Freitag, 26. Februar, ab 17 Uhr, noch ein Webinar für Interessierte angeboten, für welches man sich bei dem Team des Ausbildungsbezirks telefonisch anmelden kann: 0 26 51 / 7 02 62 67 26).