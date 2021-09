Dressur- und Springturnier auf dem Thomashof

Freitags finden unter anderem Jungpferdeprüfungen statt. Hier werden junge Pferde im Springsport in ihrer Springmanier und Rittigkeit und in der Dressur in Bewegungsablauf und Rittigkeit bewertet. Am Samstag stehen Dressur und Springprüfungen von der Klasse E bis zur Klasse M an. Im Springen findet zum Abschluss ein Springen der Klasse S statt. Und am Sonntag stehen unter anderem Prüfungen in der Pony-Führzügelklasse, eine S-Dressur und ein S-Springen mit Stechen im Mittelpunkt. Einlass ist nur für getestete, genesene oder geimpfte Personen möglich (3-G-Regel). Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen: www.rzv-mayen.de

Foto: privat