DTB-Trainer Award für Sascha Müller

Die Auszeichnung wurde dem Mayener Sascha Müller von DTB-Präsident Ulrich Klaus und DTB-Vizepräsident Hans-Wolfgang Kende überreicht. Der Ehrenpreis war 2018 vom Deutschen Tennis Bund als Auszeichnung für die Würdigung besonderer Trainer-Leistungen ins Leben gerufen worden. Klaus lobte das herausragende Engagement des 43-Jährigen: "Sascha leistet seit vielen Jahren großartige Arbeit in einem für den Sport extrem wichtigen Bereich. Als Verbandstrainer kümmert er sich hauptverantwortlich um den Jugend-Kader, um Kinder, die mit etwa sechs bis acht Jahren in das Sportgefüge des Verbandes integriert werden und im besten Fall bis zum Eintritt ins Erwachsenenalter unter seinen Fittichen bleiben. Als DTB-A-Trainer ist er hervorragend ausgebildet, sein Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Kindern und Eltern zeichnet ihn aus. Nur wenige Trainer verfügen über so viel Feingefühl, deshalb verdient Sascha diesen Preis", so der DTB-Präsident zu der Wahl.

Müller ist seit vielen Jahren im Tennisverband Rheinland tätig, zunächst als Honorartrainer, seit 2016 als hauptamtlicher Verbandstrainer im TVR sowie als Landestrainer des Tennisverbandes Rheinland-Pfalz. Seine große Leidenschaft gilt der Förderung von Nachwuchsspielern. Er begleitete unter anderem Anna-Lena Friedsam auf einigen entscheidenden Stationen ihrer bisherigen Karriere und mit der Gründung des Pilotprojekts "Trainings-Base für Profispieler" im Leistungszentrum Koblenz konnte er jungen Sportlern, die den Weg ins Profitennis einschlagen wollen, an den Standort binden und damit den Eintritt in eine Profilaufbahn erleichtern.

Foto: Tennisverband Rheinland

