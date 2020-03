E-Mobiler Start in den Frühling

Mit dem Frühlingserwachen setzt die »MY-Gemeinschaft« auch in diesem Jahr wieder einen ersten Impuls, um als attraktive Einkaufsstadt zu punkten. Zur Begrüßung in den Mitgliedsgeschäften gibt es für die Kundinnen und Kunden den beliebten und blühenden Frühjahrsgruß.

Der verkaufsoffene Sonntag am 8. März steht dieses Mal unter dem Motto »Wir in Mayen schreiben E-Mobilität groß«. Die Innenstadt verwandelt sich in einen Open-Air-Autosalon: »Die Profis – Autos und mehr aus Mayen« werden rund 25 Autos der verschiedenen bekannten Marken präsentieren. Dabei dreht sich alles rund um Elektro- und Hybridfahrzeuge, die auf dem Marktplatz und in den Fußgängerzonen der Markt- und Brückenstraße ausgestellt werden.

Mit diesem Schwerpunkt treffen die Veranstalter den Nerv des Publikums. Hier haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich ganz unverbindlich einen Überblick über das ständig wachsende Angebot an Elekro- oder Hybridautos zu verschaffen. Die E-Auto-Prämie macht es für den Verbraucher interessant, einmal über ein den Fahrzeugwechsel nachzudenken. Auch die ständig zunehmende Anzahl an Ladesäulen – auch in Mayen – macht eine Anschaffung attraktiv. Vielleicht ist auch ihr Traum-(E-)Fahrzeug am Sonntag dabei.

Doch E-Mobilität bezieht sich nicht nur auf Autos. Daher sind auch die Firmen »Radsport Ternes« und das »Sanitätshaus Prinz« vertreten. Das E-Bike hat seinen Triumphzug angetreten und ist inzwischen nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Auch im sportlichen Mountainbike- und Rennrad-Bereich sind die leistungsstarken Motoren immer mehr im Kommen.

Das »Sanitätshaus Prinz« denkt an die Seniorinnen und Senioren und präsentiert alles rund um die Welt der E-Mobility vom Rollstuhl bis zum Elektro-Scooter.

Aber auch das Shoppen darf nicht zu kurz kommen. Die Geschäfte haben sich bestens vorbereitet und bieten die neuesten Trends fürs Frühjahr an.

Die City- und Burggarage sind am Sonntag geöffnet.

Archiv-Foto