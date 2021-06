E-Scooter gestohlen

Zeppelin auf der Dahlemer Binz

Dahlem. Seltenen Besuch erhielt am letzten Wochenende der Flugplatz Dahlemer Binz in der Eifel. Ein Zeppelin machte für vier Tage Station in der Gemeinde Dahlem. Aus dem Heimathafen Friedrichshafen am Bodensee flog oder fuhr der Zeppelin den Rhein entlang bis in die Eifel. Hier beginnt eine längere Rheinland-Tour des großen Luftschiffes, von…