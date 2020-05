Eigentümer gesucht

Corona-Krise als Chance für den Eifel-Tourismus

Kreis Vulkaneifel. Die anstehende Wiedereröffnung der touristischen Dienstleistungsbetriebe ermöglicht einen Neustart für den Tourismus in der Eifel.Anfang März hätte die Eifel Tourismus GmbH (ET) eigentlich wie auch in den vergangenen Jahren an der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin teilnehmen sollen. Diese wurde im Zuge der Corona-Pandemie jedoch abgesagt. Dies läutete eine noch nie…