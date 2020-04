Ein Palmzweig als Ostergruß

In Zeiten der Corona-Krise ist die kleine Geste der Caritas-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von besonderer Bedeutung. Patienten der Caritas-Sozialstationen Mayen/Vordereifel und Maifeld/ Mendig wurden auch in diesem Jahr Palmsträuße überreicht. Auf Initiative der ambulanten Dienste wurde die Zweige im Projekt Fit für die Pflege gebunden. Für die Caritas-Sozialstation Mayen/Vordereifel segnete Dechant Matthias Veit die Palmzweige in Mayen und für die Caritas-Sozialstation Maifeld/Mendig die Mönche von Maria Laach.

Mit den Palmzweigen bringt der Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr ein Stück Ostern zu den Menschen, eine Geste, die an diesem Osterfest ganz ohne Gottesdienste besonders wichtig ist. Ein kleiner Anhänger erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem, Auftakt der Heiligen Woche, in der mit dem Karfreitag und der Osternacht in der Auferstehung das Osterfest gefeiert wird.