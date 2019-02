Eine Fahne mit "starken Botschaften"

Es sind unter anderem die Pilgersteine, die den Pilgerweg von Mayen zur Matthias-Basilika nach Trier säumen und deren letzter in diesem Jahr in Wittlich-Wengerohr eingeweiht wird. Die "Steinzeiten" seien damit beendet, so der Brudermeister Rolf Keuser auf der diesjährigen Bruderschaftsversammlung. Zwei Stunden zuvor zog er mit dem Ehrenbrudermeister Heinz Schäfer und vielen Fahnen- und Standartenabordnungen Mayener Vereine in die St. Clemens-Kirche ein. Der Gottesdienst zum Bruderschaftstag war ein besonders festlicher, denn es stand die Fahnenweihe der SMB an. "Es war ein lang gehegter Wunsch", brachte es Schäfer in seiner Begrüßung auf den Punkt.

Neben einem Bild der von Heinrich Alken geschaffenen Matthias-Statue sowie einem von der Clemens-Kirche ist auch eines von der Matthias-Basilika in Trier auf der von "Kössinger" in Schierling gefertigten Fahne aufgestickt. Die andere Seite zeigt die Insignien des Heiligen Matthias, den Bischofsstab und das Beil, und unter dem keltischen Kreuz ist das Mayener Stadtwappen zu sehen. "Es sind zwei Seiten mit starken Botschaften", so Dechant Matthias Veit, über die Fahne, die eine Identität schafft und zusammenhält.

Fotos: Pauly

