Offizieller Start des "Mayener Weihnachtszaubers" ist am Freitag, 26. November, 16 Uhr. Gegen 17 Uhr wird der Goloturm der Genovevaburg mit der "großen Kerze" illuminiert. Zeitgleich beginnt der Adventmarkt in der Burg, der bis zum Sonntag besucht werden kann. Am ersten Adventssonntag, 28. November, laden die Mayener Geschäfte zudem von 13 bis 18 Uhr zum Shoppen ein.

Nicht zu vergessen: das große Gewinnspiel "Einkaufen & Gewinnen", das große Gewinnspiel von "MY-Gemeinschaft" und WochenSpiegel, unterstützt vom "Autohaus Scherer", mit einem "Skoda Fabia Active" als Hauptgewinn. Für einen Euro pro Stück sind Lose an den bekannten Verkaufsstellen erhältlich. Mehr als 2.000 attraktive Preise sind auch in diesem Jahr wieder im Gewinntopf. Weiterhin gibt es wöchentlich weitere tolle Gewinne, wie einen Flachbildfernseher, einen Reisegutschein oder ein Apple-TC der 5. Generation sowie Einkaufsgutscheine der "MY-Gemeinschaft". Die erste Auslosung findet am Samstag, 4. Dezember, 18 Uhr, auf dem Marktplatz statt. Die zweite Verlosung folgt am 11.Dezember, ebenfalls um 18 Uhr, und wer den Hauptgewinn abräumt, erfährt man bei der Hauptauslosung am 18. Dezember, 18 Uhr.

Der "Mayener Weihnachtszauber" ist an folgenden Tagen geöffnet:

- an den Wochenenden:26. bis 28. November, 3. bis 5. Dezember, 10. bis 12. Dezember und 16. bis 19. Dezember; jeweils freitags, 12 bis 21 Uhr, samstags, 11 bis 21 Uhr, und sonntags, 11 bis 20 Uhr.

- besondere Veranstaltungen: Sonntag, 28. November, 13 bis 18 Uhr: verkaufsoffener Sonntag, Donnerstag, 16. Dezember, 16 bis 22 Uhr, Christmas-Shopping; Samstag, 18. Dezember, 11 bis 17 Uhr, Biathlon-Deutschland-Tour.

Fotos: privat/Archiv

www.facebook.com/ilovemayen