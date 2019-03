Einkaufsstadt im Frühlingslook

Stressfrei bummeln und einkaufen und noch mit einem guten Rahmenprogramm unterhalten werden: Das alles und noch viel mehr ist am kommenden Sonntag in Mayen möglich. Die Eifelstadt präsentiert sich als Einkaufsstadt mit Flair im Frühlingslook.

Traditionell begrüßt Mayen den Frühling mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Dabei präsentiert sich der Einzelhandel mit aktuellen Trends, guter Qualität und individuellem Service. Ein Dreiklang, der in diesem Jahr wieder durch zahlreiche Markthändler in der Innenstadt und ein unterhaltsames Rahmenprogramm ergänzt wird. Und das kann sich am Sonntag sehen und hören lassen. Mit Danny Mahr aus Sinntal und Lars Seibert aus Homberg sind zwei deutsche Spitzenholzfäller der "Stihl Timbersports Series" zu Gast in der Eifel. Mahr ist amtierender Deutscher Vizemeister und Seibert hat sich ebenfalls in der nationalen Spitze etabliert. Beide Athleten haben 2018 mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Liverpool teilgenommen. Auf dem Mayener Marktplatz stellen sie ab 13 Uhr - in vier Showblöcken à 45 Minuten - die Wettkampfdisziplinen der Serie vor. Unter der professionellen Anleitung der Sportler haben alle Interessenten außerdem die Möglichkeit, ihr eigenes Säge-Talent zu testen: Mit der sogenannten Single Buck, einer Zwei-Meter-Handzugsäge, können sich die Wagemutigen ihren eigenen Cookie - eine Scheibe vom Baumstamm - als Trophäe sichern.

Übrigens: Auf die Kundinnen und Kunden wartet in den Mitgliedsbetrieben der MY-Gemeinschaft noch ein blühender und duftender Blumengruß, sozusagen eine natürliche Erinnerung, dass der Frühling erwacht ist. Auch die beiden Mayener Parkgaragen sind dabei und werden von 12 bis 18.30 Uhr geöffnet sein. Die Kundinnen und Kunden können stressfrei den verkaufsoffenen Sonntag des Mayener Einzelhandels nutzen.

Foto: Stihl Timbersports Series

