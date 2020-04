Eltern werden finanziell entlastet

Klimaschutzmanager hat seine Arbeit aufgenommen

Mayen. Helge Lippert trat seinen Dienst an und wird nun das neue Aufgabenfeld eines Klimaschutzmanagers in der Stadtverwaltung Mayen übernehmen. Helge Lippert studierte an der Universität Koblenz-Landau BioGeowissenschaften und schloss dieses Studium als Master of Science ab, bevor er zuletzt als Angestellter bei der Gemeindeverwaltung Grafschaft für Gebäudemanagement und Hochwasserschutz…

