Erdgasumstellung in Mayen

Dies ist notwendig, damit zum Beispiel Erdgasheizungen auch nach den Schaltterminen reibungslos und sicher funktionieren.

Bei den Energienetzen Mittelrhein (enm) laufen die Vorbereitungen für die Umstellung L-Gas auf H-Gas auf Hochtouren. Auf Basis der 2020 erhobenen Daten wurden die jeweils notwendigen Ersatzteile beschafft, die nun im nächsten Schritt in den Anlagen der Kunden eingebaut werden müssen. „Dies geschieht oft vor dem jeweiligen Schalttermin, vor allem bei Brennwertgeräten in der Regel aber auch erst nach der Schaltung. Dies hängt vom jeweiligen Gerät ab“, informiert der Sprecher der evm-Gruppe, Marcelo Peerenboom. Die Monteure kündigen ihren Besuch beim Kunden im Vorfeld an. Der Schalttermin in Mayen steht am 3. Mai an.

Die Umstellung kommt nicht von ungefähr: Derzeit beliefert die Netzgesellschaft der Energieversorgung Mittelrhein (evm) die Kunden in der Region mit sogenanntem L-Gas aus deutschen und niederländischen Vorkommen. Deren Vorräte gehen zur Neige, sodass künftig H-Gas durch die Leitungen strömen wird, das im Wesentlichen aus norwegischen und russischen Quellen stammt. Da dieses eine andere Zusammensetzung hat, sind bei den meisten Geräten bei Erdgaskunden Anpassungen notwendig.

Bisher kein Monteurbesuch? Bitte melden!

Wer in den aufgeführten Orten wohnt und deren Gerät bisher noch nicht von einem Monteur registriert wurde, sollte sich dringend im Erdgasbüro melden. „Einige Bürger haben unseren Monteuren bisher nicht die Möglichkeit gegeben, die Geräte in Augenschein zu nehmen. Diese sollten sich möglichst umgehend melden, damit dieser Besuch nachgeholt werden kann, damit wir noch notwendige Teile vor dem Schalttermin beschaffen können“, erklärt Marcelo Peerenboom. Ebenso sollten sich die Kunden melden, die in der Zwischenzeit ein Gerät ausgetauscht haben. Auch aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass alle Geräte an die neue Gasqualität angepasst werden. Die Kosten werden über eine spezielle, bundesweite Umlage refinanziert.

Wer Fragen zur Erdgasumstellung hat, kann sich an das eigens eingerichtete Erdgasbüro unter Telefon 0261 2999-60100 wenden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.enm.de/Erdgasumstellung. Fragen können auch per E-Mail an erdgasumstellung@enm.de gerichtet werden.