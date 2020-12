Erste Gewinner bei "Einkaufen & Gewinnen"

http://emis.santemontreal.qc.ca/?apa-format-research-proposal-example Paper Its really easy to buy a dissertation paper from our website. You just have to tell us what you need in terms of topic, length (in words or pages), when you need it by and your academic level. You can provide your thesis or we can generate one for you. Bis kurz vor der Hauptziehung am Samstag, 19. Dezember, haben Sie noch die Chance, Lose käuflich für je einen Euro zu erwerben. Die Verkaufsstellen sind: Schwindenhammer, Buchhandlung Reuffel, Tabac Steffens am Markt, Aral-Tankstelle, MHT-Tankstelle bei Opel Sürth, sowie die ED-Tankstelle. Außerdem gibt es weitere Verkaufsstellen in der Stadt. Auch die „Weihnachtsengel“ werden wieder in der Stadt unterwegs sein und Lose verkaufen.

Bei der ersten Zwischenauslosung am heutigen Samstagen, 5. Dezember, können sich folgende Teilnehmer über ihre Preise freuen:

Hauptpreis der ersten Woche, Reisegutschein (Wert: 300 Euro) der Firma Bell: Gertrud Kronz, Mayen

100 Euro-Gutschein der MY-Gemeinschaft: Nicole Kreiser, Mayen

100 Euro-Gutschein der MY-Gemeinschaft: Sergei Hense, Mayen

100 Euro-Gutschein der MY-Gemeinschaft: Hans Josef Eiden, St. Johann

50 Euro-Gutschein Modehaus Küster: Roswitha Nett, Rieden

50 Euro-Gutschein Reichskrone Apotheke: Melanie Velten, Ettringen

Die Gewinne können beim WochenSpiegel, Rosengasse, Mayen, gegen Vorlagedes Personalausweises abgeholt werden. Terminvereinbarung unter: 0 26 51 / 98 18 28 (Andreas Persie).

Die zweite Zwischenauslosung findet am Samstag, 12. Dezember, 18 Uhr, statt. Die Hauptauslosung erfolgt am Samstag, 19. Dezember, ebenfalls um 18 Uhr.

In der gesamten Adventszeit dürfen sich die Gewinner auf tolle Preise freuen. Der Hauptpreis ist ein nagelneuer" Peugeot 108", der mit Unterstützung des WochenSpiegels, des "Autohauses Nett" sowie der "MY-Gemeinschaft" auf seinen Gewinner oder Gewinnerin wartet. Neben dem Hauptpreis gibt es attraktive Einkaufsgutscheine, die bei den Mitgliedsgeschäften der „MY-Gemeinschaft“ eingelöst werden können sowie jede Menge Sofortgewinne. Insgesamt sind es über 2.000 Preise, die auf Ihre Gewinner warten. Man darf gespannt sein, wer den Hauptpreis zum Vierten Advent mit nach Hause nehmen darf!

Also: Genießen Sie das Einkaufserlebnis in Mayen und sichern Sie sich die Chance auf tolle Gewinne!