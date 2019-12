Erste Gewinner ermittelt

Trotz nicht gerade weihnachtstauglichem Wetter war der Mayener Weihnachtsmarkt auch am zweiten Adventswochenende gut besucht. Neben den Open-Air-Kinovorstellungen am Sonntagabend lockten Glühwein und Co. zahlreiche Gäste in das Herz der Eifelstadt.

Zudem wurden zum Wochenstart auch die ersten Gewinner von "Einkaufen & Gewinnen" ermittelt. Über den ersten Hauptpreis – ein Wellness-Wochenende in einem 4 Sterne-Hotel in Fulda; gestiftet vom "Reisebüro Bell" – kann sich Anja Bohl aus St. Johann freuen. 100 Euro-Gutscheine der MY-Gemeinschaft gehen an Claudia Stella aus Mayen, Melissa Henrichs aus Ettringen und Felix Köhler aus Kottenheim. Regina Schüller aus Welling darf sich über einen 50-Euro-Gutschein der "Schlags Apotheken" und Christian Hennerici aus Mayen über einen 50-Euro-Gutschein vom "Modehaus Küster" freuen. Die Preise können in der Geschäftsstelle des Mayener WochenSpiegel in der Göbelstraße abgeholt werden.

Foto: Pauly