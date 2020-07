Erstes Street Food Picknick in Mayen

Unter dem Motto „Bring deine Decke mit" kann am Freitag (16 bis 22 Uhr), Samstag (12 bis 22 Uhr) und Sonntag (12 bis 19 Uhr) an den Foodtrucks probiert werden, was schmeckt. Besucher werden gebeten, eine Decke zum vermutlich größten Picknick 2020 in Mayen mitzubringen, zusätzlich wird eine begrenzte Anzahl von Decken bereitgestellt. Untermalt wird die Veranstaltung am Freitag- sowie Samstagabend durch Livemusik der Band "Kessler".

Eine Vorabreservierung ist nicht nötig, jedoch eine Registrierung unter Einhaltung der notwendigen Hygieneregeln vor Ort. Der Eintritt ist natürlich frei.

Ein besonderes Highlight gibt es aber auch auf der anderen Seite der Burgbrücke. Samstags und sonntags finden jeweils um 14 Uhr Führungen statt. Aufgrund der begrenzten Personenanzahl für die einzelnen Gruppen ist eine telefonische Voranmeldung unter 026 51 / 49 85 08 oder per

E-Mail an museumskasse@mayenzeit.de notwendig.

Außerdem gelten vom 7. bis 9. August ermäßigte Preise im Eifelmuseum und dem Deutschen Schieferbergwerk. Die Basiskarte für Erwachsende kostet an diesem Wochenende nur 5 statt 6 Euro und für Kinder nur 2,50 statt 3,50 Euro. Kombikarten für Erwachsene kosten 8 statt 9 Euro, für Kinder 4 statt 5 Euro. Und wer eine Premiumkarte für 11 statt 12 bzw. 5,50 statt 6,50 Euro kauft, hat zusätzlich die Möglichkeit, alle drei Einrichtungen zu besuchen, denn auch die Erlebniswelten Grubenfeld sind einen Abstecher wert. Das Mayener Grubenfeld ist insbesondere in diesem Sommer ein Highlight, denn es gibt eine neue Schatzsuche, die Spannung für jedes Alter verspricht.

Die Museen müssen nicht alle am selben Tag besucht werden, die gekaufte Karte ist ein Jahr lang gültig. Da die Mayener Museen in den Sommerferien täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet sind, bleibt also ausreichend Zeit zum Schlemmen beim Street Food Picknick und Entdecken der Genovevaburg sowie des Grubenfeldes.