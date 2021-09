Falscher "Staatsanwalt" verlangt 75.000 Euro

Mayen. Am Donnerstag, 23. September, kam es erneut zu einem Schockanruf in Mayen.Ein angeblicher Staatsanwalt versicherte dem 66-jährigen Opfer am Telefon glaubhaft, dass sein Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Der Staatsanwalt forderte die Zahlung einer Kaution in Höhe von 75.000 Euro in bar zur Freilassung des…