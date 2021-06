Familien-Brunch am 15. August

Mayen. MY- und Brückengemeinschaft sowie die Stadt Mayen veranstalten zur Unterstützung der Gastronomie einen Familienbrunch auf dem Marktplatz.Der Familienbrunch soll am Sonntag, 15. August, von 10 bis 13 Uhr in der Gastronomie am Marktplatz stattfinden. Die Gastronomen, die nicht unmittelbar am Marktplatz liegen, werden selbstverständlich nicht ausgeschlossen! Wer Interesse an einer…