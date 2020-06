Dreis-Brück: Brand einer Waldfläche

Dreis. Rund 15 Quadratmeter Wald sind in Dreis-Brück in Brand geraten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Am Montag, 22. Juni, gegen 16.30 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Daun über einen Brand im Bereich der Ortslage Dreis-Brück in Kenntnis gesetzt. Im Bereich der Heyrother Straße in Dreis-Brück war eine kleinere Waldfläche von etwa 15m² in Brand…