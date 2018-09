Fest zeigte sich von seiner besten Seite

Den Auftakt machte bereits am Donnerstagabend die Sportlerehrung (siehe Text im Innenteil). »Zusammen - leben und erleben in Mayen - wurde am Freitag vom »Netzwerk Inklusion präsentiert, bevor am Abend die Wanderausstellung »Verschweigen - Verurteilen - Verfolgung von Homosexualität in Rheinland-Pfalz von 1945 bis 1973« eröffnet wurde. Bis 30. September ist sie noch im Eifelmuseum zu sehen.

Ein Auftritt darf auf keinem Stein- und Burgfest fehlen - den der »Oldstar Band«. Ein fester Fankreis hatte sich wieder im Festzelt auf dem Marktplatz eingefunden, um so richtig abzurocken. Einen Tag später sorgte am selben Ort DJ Johannes Held mit seiner »Juke-Box-Party« für Stimmung.

Der Samstag und Sonntag stand ganz im Zeichen des Handwerker- und Bauernmarktes. Auf dem Marktplatz präsentierten sich in gemütlicher Runde die Zünfte und ließen sich über die Schulter schauen. Zur Genovevaburg zogen sich die zahlreichen Stände - inklusive des Apfelstrudelverkaufs zugunsten der Feuerwehr.

Die Aussteller in der in Renovierung befindlichen Räume der Burg hätten sich ein paar mehr Besucher gewünscht. Aber es war wohl den sommerlichen Temperaturen geschuldet, dass manch einer lieber ein Eis bevorzugte und die zahlreichen Angebote der Außengastronomie nutzte.

Eine Pause kam auch für diejenigen in Frage, die den verkaufsoffenen Sonntag zum Schauen und Shoppen nutzten. Bereits kurz vor 13 Uhr strömten die Kunden in die Innenstadt.

»Bis 15.30 Uhr war die Frequenz gut«, bestätigte Anja Rautenberg vom »Modehaus Nilles« in der Brückenstraße. Es schauten einige ins Modehaus rein, die sich über die neue Herbst-/Wintermode informieren wollten. In der Brückenstraße insgesamt sei auch viel am verkaufsoffenen Sonntag los gewesen. Das bestätigt auch Ayla Rozera, die »Lederwaren Meurer« übernommen hatte. Sie erfuhr positive Resonanz bei ihren Kunden stieß. »Sie sind froh, dass es hier weitergeht.« Umsatzmäßig bewertet sie das Wochenende »zufriedenstellend«, wobei der Samstag der stärkere Tag gewesen sei.

»Sehr gut« lief es bei »Intersport Krumholz« in der Marktstraße, wie Filialleiter Marvin Strobel bestätigt. »Die Kunden nutzten das Rabattangebot auf reduzierte Ware, wobei die Schuhe guten Absatz fanden. Jetzt gibt es Platz für die Winterware«, freut sich Strobel.

In der Göbelstraße hatte der WochenSpiegel geöffnet und konnte Familienanzeigen und Tickets verkaufen, Außerdem holten einige Kinder noch ihre Gewinne vom Kinderfest ab.

Übrigens: Der nächste verkaufsoffene Sonntag ist am 14. Oktober.

Fotos: Walz/Kruft