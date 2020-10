Festival der Magier und Hexen

Hier ein Überblick über die geplanten Aktionspunkte.

Kürbisschnitzen:

Die Kürbisse konnten bereits letzte Woche am Brückentor abgeholt werden. Zuhause sollten diese dann ausgehöhlt, geschnitzt, bemalt oder beklebt werden. Abgeben kann man den Kürbis am 31. Oktober bis 13 Uhr am Brückentor. Eine Jury wählt dann die drei besten Kürbisse aus. Diese werden in der Zeitung veröffentlicht und beim Kinderschutzbund ausgestellt. Für jeden Bastler gibt es eine Überraschung beim Abgeben der Kürbisse. Die Kürbisse können dann am gleichen Tag um 15 Uhr abgeholt werden.

Den Organisatoren ist es wichtig, dass sowohl ein Mund-Nasen-Schutz getragen, als auch ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. Es kann sowohl beim Abholen, als auch beim Abgeben zu längeren Wartezeiten kommen.

Hexen- und Magierschein

Die fünf Stationen, an denen man sein Können unter Beweis stellen muss, bleiben bestehen. Man findet sie am Brückentor, in der Brückenstraße, auf dem Marktplatz, im Alten Rathaus sowie auf der Genovevaburg.

An jeder Station befinden sich wieder Stempelkarten, die man, sobald man fertig ist, im Alten Rathaus abgeben kann. Hier bekommt man dann sein Magierhandwerk zertifiziert und ein kleines Präsent ausgehändigt.

Natürlich müssen sich jede Hexe und jeder Magier an die vorgegeben Hygienemaßnahmen halten. Kinder und Erwachsene über sechs Jahren müssen einen Mundnasenschutz tragen. Handdesinfektionsmittel werden an jeder Station verfügbar sein. Der Mindestabstand ist an den jeweiligen Stationen einzuhalten.

Führungen Glaube & Aberglaube im Eifelmuseum und Grusellesungen im Alten Rathaus

Für diese Indoor-Veranstaltungen gab es bereits Absagen und auch unter dem Aspekt des Infektionsschutzes werden diese insgesamt nicht durchgeführt. Die angemeldeten Teilnehmer werden persönlich informiert.