Festspiel-EXTRA: „Bier für Frauen“

Zwei an der Theke Gestrandete – nach Feierabend, bei Morgengrauen, auf der Flucht vor der Einsamkeit, auf der Suche nach Abenteuern. Die beiden Schauspielerinnen sind zwar nur zu zweit und trotzdem Viele. Verliebte, Entliebte, Fröhliche, Wutentbrannte, Glückliche, Enttäuschte. Sie verlieren sich und finden sich wieder. An der Theke beim Bier. Ihre Worte fließen in Strömen und versiegen wieder: Warum bin ich so? Wo war ich gestern noch und mit wem? Wie spielt sich das Leben anderswo ab? Und wer sind Sie überhaupt? Und manchmal hilft nur Singen, damit man spürt: Hoffnung und Malz sind noch nicht verloren! „Bier für Frauen“ - ein erschreckend komischer Theaterabend – nicht nur für Frauen.

Die Produktion entstand im Sommer 2019 in Köln am Horizont Theater. Gastspiele führten die beiden seither bereits nach Kaiserslautern und Hamburg. Natalie Forester studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Saarbrücken und an der bayerischen Theaterakademie in München. Es folgten Festengagements am Mainfranken Theater Würzburg und am Pfalztheater Kaiserslautern. Gastengagements führten sie zum Beispiel ans Residenztheater München, ans Grillo Theater Essen und ans Saarländische Staatstheater Saarbrücken. Chris Nonnast studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Es folgten Festengagements am Theater der Jugend in München, am Staatstheater Mainz, am Theater Freiburg und am Stadttheater Ingolstadt. Seit 2009 arbeitet sie als freischaffende Schauspielerin.

Tickets für die Burgfestspiele gibt es bei: Bell Regional, Touristikcenter, Rosengasse 5, 56727 Mayen, unter der Ticket-Hotline: 02651/494942, per Mail an tickets@touristikcenter-mayen.de und im Online-Ticketing unter www.burgfestspiele-mayen.de .