26. November 2021





Fliegerbombe gefunden

Mayen. Im Rahmen von Tiefbauarbeiten ist am Freitag, 26. November, gegen 8 Uhr, in Mayen eine Fliegerbombe im Bereich der Baustelle "Löwenkaree", Im Preul gefunden worden. Die Entschärfung findet am Samstag, 27. November, 12 Uhr, statt.