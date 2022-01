Fliegerbombe gefunden

Müll illegal entsorgt

Am Freitag, 7. Januar, wurde der Polizeiinspektion Adenau eine illegale Entsorgung einer größeren Menge Bauschutt am Erschließungsweg am sogenannten "Scharfen Kopf" am Nürburgring gemeldet.