Freie WÃ¤hler-Direktkandidaten stÃ¼tzen FÃ¶rderantrag

"Rückenwind": Wittlicher Verein gewinnt Helmut-Simon-Preis

Wittlich. Der Verein „Rückenwind - Hilfen für Angehörige Inhaftierter" hat den ersten Platz des Helmut-Simon-Preises der Diakonie in Rheinland-Pfalz gewonnen. Damit verbunden ist ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro. Getragen wird der Verein vom SKM-Diözesanverein Trier (früher Sozialdienst Katholischer Männer) und dem Bistum Trier.