"Freunde der Burgfestspiele" spendieren Schaukasten

Das Publikum kennt natürlich das hölzerne Verkaufshäuschen am Burgaufgang, wo es neben einem Lächeln auch Regencapes, Sitzkissen, Programmhefte, Fotos und allerlei Wissenswertes um die Burgfestspiele gibt. Alleine schon diese Präsenz ist für die Festspiele sehr wertvoll und nicht mehr wegzudenken.

Die "Freunde der Burgfestspiele Mayen e.V." engagieren sich aber weit darüber hinaus. Sie haben, neben vielen anderen Aktionen, in den letzten Jahren auch immer wieder bei der Anschaffung wichtiger Technik für die Festspiele eine großzügige finanzielle Unterstützung geleistet. So wäre ohne den Verein eine Beschaffung neuer LED-Scheinwerfer und moderner Movinglights, eine Aufrüstung und Erneuerung der Licht- und Tonsteuertechnik sowohl auf der Hauptbühne in der Genovevaburg, als auch auf der Kleinen Bühne im Alten Arresthaus deutlich schwieriger gewesen. Der Unterstützung des Fördervereins der Festspiele ist es außerdem zu verdanken, dass das Technikteam beim Bühnenbildbau in den Wintermonaten im Kulturdepot nicht frieren muss und die Heizungsanlage dort erneuert werden konnte.

Neben der Unterstützung zur Sanierung der bestehenden Schaukästen am Godalminghaus haben die Freunde der Burgfestspiele jetzt auch einen neuen Schaukasten an der Kleinen Bühne im Alten Arresthaus möglich gemacht. Kurzum, ein Verein, der sich in großzügiger und unterstützender Weise für die Mayener Burgfestspiele einsetzt!

Dr. Lutz Grunwald, stellvertretender Vorsitzender des Vereins: „Wir freuen uns, die Burgfestspiele jedes Jahr bei investiven Maßnahmen unterstützen zu können und beabsichtigen dieses auch in der Zukunft nicht zu verändern.“ Oberbürgermeister Wolfgang Treis bedankte sich bei Dr. Grunwald für das großartige und nachhaltige Engagement des Vereins: „Die Freunde des Fördervereins sind eine wichtige Stütze der Burgfestspiele, ohne welche viele Maßnahmen und Aktionen in der Umsetzung nicht oder nur über einen längeren Zeitraum finanzierbar gewesen wären. Hierfür gilt mein herzlichster Dank an alle Mitglieder des Vereins.“