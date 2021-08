Gala zum Saisonende

Die Künstlerinnen und Künstler, die in den diesjährigen Festspielen in unterschiedlichsten Rollen zu sehen waren, präsentieren an diesem Abend noch einmal ihr ganzes Können und stellen ihre großartigen Talente in den Dienst einer guten Sache. Auch in diesem Jahr wird die Hälfte der Einnahmen der Vorstellung einem wohltätigen Zweck zugutekommen.

Bei der Benefiz-Gala werden sich die Burgfestspiele in diesem Jahr auch von Intendant Daniel Ris verabschieden, der Mayen nach fünf Jahren verlässt. Er wird den Abend wie bereits 2018 erneut gemeinsam mit Carola Söllner moderieren. Bei der großen Gala geht es wie immer komödiantisch und sehr musikalisch zu. Die diesjährige fünfköpfige „Gypsy-Band“ der Produktion „Carmen“ unter der musikalischen Leitung von Marty Jabara wird dazu noch von Matthias Manz an der Gitarre verstärkt. Restkarten für die Gala gibt es bei: Bell Regional, Touristikcenter, Rosengasse 5, 56727 Mayen, unter der Ticket-Hotline: 0 26 51 / 49 49 42, per E-Mail an tickets@touristikcenter-mayen.de und im Online-Ticketing unter www.burgfestspiele-mayen.de.